金砖国家：7月23日股汇市收盘纵览

路透7月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月23日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.81%，至923.56点。

中国股市：沪综指收升2.4%连六涨，次新股走势活跃市场风险偏好提升

中国汇市：人民币收盘持平，客盘持汇兴趣日增但难令汇价大贬

香港股市：收高，获益于内地市场连六涨

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巴西股市：收盘重挫，指标Bovespa指数 跌2.18%至49,806点，创下近两个月来单日最大跌幅，年线亦由红翻黑。银行及金融类股领跌，投资人担忧巴西经济恶化将导致坏帐升高。

巴西汇市：雷亚尔暴跌，因政府宣布将调降今明两年财政盈余目标，令投资人更加担忧巴西可能失去投资级别的债信评级。雷亚尔 收低2.2%至3.29，为四个月低位，上日收报3.2250/57。

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南非股市：略微收高，手机营运商Vodacom发布季度营收增长后，股价涨幅名列前芧。Top-40指数 收高0.6%至46,649点。大盘综合指数 涨0.5%至52,237点。

南非汇市：兰特兑美元由升转跌，尽管南非央行升息

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印度股市：大盘指数创下逾三个月盘中高位后，终场收低0.5%；Lupin 及Bajaj Auto 等股因业绩疲弱而走跌，且获利抛压浮现，拖累大盘走势。BSE指数 收低0.47%至28,370.84点，NSE指数 下跌0.51%至8,589.80点。

印度汇市：卢比兑美元 跌至逾三周低位，终场收在63.76/63.77，上月收在63.5750/63.5850。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.92%至884.47点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.56%至485.58点。