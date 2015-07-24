企业并购：Visa洽商与前分支Visa Europe重新合并，股价盘后大涨

中东欧、中东和非洲地区占Visa支付量的近4.8%。而万事达卡第一季总购买支付量中，欧洲约占26%。

Visa周四表示，它预计将在10月底完成就潜在“业务合并”的谈判，并将在第四季财报中披露相关的最新情况。

Visa的美国支付量在截至6月30日的第三季中增长8.7%。在以Visa卡支付的总交易量中，美国占一半以上。

Visa第三季净利升至17亿美元，合每A级股盈余0.69美元，上年同期分别为13.6亿美元和0.54美元。

总营业收入增长11.5%至35.2亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预估Visa第三季营收为33.6亿美元，每A级股盈余0.59美元。(完)