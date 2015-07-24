《中国报摘》--中国证券报7月24日

* 头版头条:

--据悉，商业银行混业经营问题有望从立法层面得到解决，但由于涉及《商业银行法》修法，中资银行走向“全牌照”银行仍需等待一段时日。

* 其他:

--基金业协会数据显示，截至6月，纳入统计的96家基金管理公司资管业务总规模逾16万亿元人民币。天弘基金以9,479亿元排在资管业务总规模首位。

--湖南黄金、荣盛发展向金融机构及其理财产品、符合条件的一般机构及高净值个人等合格投资者公开发行的两期债上市，为证监会放权公司债发行后，首批由深交所预审核并发行上市的“小公募”债券。

--苏宁云商 与海信、创维等厂商签订年度350亿元采购大单。

--据Wind数据统计，自7月1日至23日，共有746家上市公司在二级市场获重要股东增持，共计约32.47亿股，增持部分参考市值约为451亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)