美国个股：阿里巴巴宣布全面进军商超，首站北京之后向上海等地推广

路透上海7月24日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团 周四宣布全面进军商超领域，在全国范围内分阶段力推旗下天猫超市，其中第一站选定北京，之后向上海等城市推广。

人民日报周五报导称，阿里巴巴升级各项服务，首期向北京地区消费者补贴10亿元人民币。天猫超市在北京地区采用菜鸟网络“当日达”服务。借助菜鸟快递网络支撑，北京的天猫超市用户在上午11点之前下单，当天即可收货，并且可自主选择送货时间，最晚能派送至当天22点。

与天猫平台上的品牌单店模式不同，自2012年3月开始运营的天猫超市根据日常生活快速消费品的购买场景及特点，重新整合供应链，单独设计仓储配送流程，实现了品类打通、一站式购齐、快速配送。