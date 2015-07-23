美股业绩：AT&T第二季获利优于预期，归功于后付费客户增多

路透7月23日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T) 公布的第二季获利好于预期，受益于后付费客户的增多。

AT&T股价周四常规交易时段下跌0.99%，收报33.93美元；但盘后交易上涨2%至34.60美元。

AT&T称，截至6月30日的第二季用户流向其他网络的数量减少，而且后付费客户净增410,000户。

该公司当季后付费户的每月每用户平均收益(ARPU)61.26美元。市场调查公司FactSet StreetAccount调查的分析师此前的预估为57.07美元。

该公司去年5月提出以485亿美元收购DirecTV ，以打造全美最大付费电视公司。美国电信和反垄断监管部门日前已放行，因此该交易已接近达成。

AT&T还表示，第二季预付费客户净增331,000户。分析师此前的预期为流失27,000户。

该公司第二季扣除特殊项目后每股盈余(EPS)0.69美元，较分析师平均预估值高出0.06美元。