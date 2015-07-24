欧洲经济指标预测--7月24日-7月31日****

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月20日当周 7月24日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 50.7 50.7 服务业PMI 53.8 54.1 综合PMI -- 53.3 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.9 51.9 服务业PMI 53.9 53.8 综合PMI -- 53.7 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.5 52.5 服务业PMI 54.2 54.4 综合PMI 54.0 54.2 0800 意大利薪资指数(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 7月27日当周 7月27日(一) 0800 德国IFO企业景气判断指数 7月 107.5 107.4 现况指数 113.0 113.1 预期指数 102.0 102.0 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +5.2% +5.0% 民间贷款 -- +0.5% M3三个月移动平均年增长率 -- +5.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 -- 负7 7月27-29日 0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.2% -0.8% 7月28日(二) 0800 意大利企业信心指数 7月 -- 103.9 0800 意大利消费者信心指数 7月 -- 109.5 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.9% 7月29日(三) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 6月 -- 正1.73 0600 德国Gfk消费者信心指数 8月 正10.1 正10.1 0645 法国消费者信心指数 7月 -- 94 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 -- 增加10.01 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加20.98 抵押贷款批准件数(千件) -- 64.434 M4货供额(较前月) -- +0.5% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 -- 正29 7月29日-8月3日 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 -- +0.5% (较上年同期) -- -0.4% 7月29日-8月6日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 -- -0.2% (较上年同期) -- +3.3% 7月30日(四) 0700 瑞士KOF领先指标 7月 -- 正89.7 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少0.4 减少0.1 未经季节调整失业人数(万人) -- 271.1 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) -- 278.6 0900 欧元区企业景气指数 7月 -- 正0.14 经济景气指数 正103.5 正103.5 工业景气指数 负3.2 负3.4 服务业景气指数 -- 正7.9 消费者信心指数 -- 负5.6 消费者通胀预期指数 -- 正4.8 生产者通胀预期指数 -- 持平 0900 欧元区失业率 6月 11.1% 11.1% 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.2% -0.1% (较上年同期) +0.2% +0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.2% -0.2% (较上年同期) 持平 +0.1% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 -- 正7 7月31日(五) 0645 法国消费者支出(较前月) 6月 -- +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.5% 0800 意大利失业率 6月 -- 12.4% 0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +0.3% +0.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.9% (完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。