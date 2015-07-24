全球经济：安联首席顾问埃里安称，中国不再是全球增长的推动力--CNBC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约7月23日 - 德国安联 首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)周四表示，中国不再是全球经济增长的推动力，但中国经济放缓并不表示经济崩溃。
“我不认为...这是崩溃。我认为中国有能力控制软着陆，但中国不再是全球经济增长的动力，那对企业会有影响，对大宗商品市场也有影响。”埃里安对CNBC电视台说。
埃里安称，中国经济是他的重点关注对象，因为“它正在放缓，就因为它在放缓，所以各种问题都冒出来了，尤其是金融过度的问题。”(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。