全球经济：安联首席顾问埃里安称，中国不再是全球增长的推动力--CNBC

路透纽约7月23日 - 德国安联 首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)周四表示，中国不再是全球经济增长的推动力，但中国经济放缓并不表示经济崩溃。

“我不认为...这是崩溃。我认为中国有能力控制软着陆，但中国不再是全球经济增长的动力，那对企业会有影响，对大宗商品市场也有影响。”埃里安对CNBC电视台说。

埃里安称，中国经济是他的重点关注对象，因为“它正在放缓，就因为它在放缓，所以各种问题都冒出来了，尤其是金融过度的问题。”(完)