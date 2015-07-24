《中国重要政经日程》--7月24日

==========================今日重要政经日程==========================

7/24（周五）

--人力资源和社会保障部10时 在西院（东城区和平里中街12号）216会议室召开新闻发布会，通报2015年第二季度人力资源和社会保障工作进展情况。

*--国务院医改办上午10时 在国务院新闻办新闻发布厅举行国务院政策例行吹风会，请国务院医改办专职副主任，国家卫生计生委体改司司长梁万年介绍全面实施城乡居民大病保险相关政策。

==========================近期重要政经日程==========================

7/26（周日）

--北京大学经济研究所主办的原富论坛•宏观经济与金融市场沙龙第八次讨论会13:30-17:30在北京大学经济学院305会议室召开，主题为股灾后的资本市场与中国经济。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

9/23（周三）

--由中国并购公会主办的第十二届中国并购年会将于2015年9月23-24日在中国上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程