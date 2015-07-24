中国基金：天弘基金列公募基金规模首位，中小基金借专户业务弯道超车

路透上海7月24日 - 中国证券投资基金业协会周四稍晚公布96家基金公司资产管理业务规模排名，摘得公募基金资产管理规模（AUM）首位的天弘基金亦夺得总规模首位，而不少公募基金AUM尚小的基金公司，借助出色的专户业务提升其资管总规模排位，实现了弯道超车。

基金业协会公布的资管规模涵盖公募基金、专户业务及其管理的社保基金和企业年金业务。截止6月底，天弘基金以9,479亿元资管规模遥遥领先，其中公募基金规模为6,685亿元；招商基金和工银瑞信基金分别以7,487亿元和7,310亿元排名第二和第三位，其公募基金规模排名分别为第12位和第4位。

而在公募基金AUM排名第二和第三的华夏基金（4,082亿元）和易方达基金（3,666亿元），在总规模排名中名列第五位和第七位，分别达到6,402亿元和5,750亿元。

值得一提的是，在公募基金AUM排名第38位的民生加银基金（545亿元），凭借其专户业务，其总规模猛增至6,956亿元，排名跃升至第四位。在公募基金AUM排名第61位的平安大华基金（203亿元）则跃升至第9位，规模达4,703亿元。