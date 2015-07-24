《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月24日

*工商时报：

--外资昨日在台股集中市场卖超59亿台币，期货空单继续增加3,551口，未平仓净空单来到10,730口，超过万口的空单呈现备战状态。法人提醒，虽然大跌之后有机会出现反弹，但空方气焰仍旺盛，反弹不宜追多，而是应该了结甚至偏空操作。

--台湾机械工业公会理事长柯拔希昨日指出，汇率对产业影响很大，台湾出口连续五个月衰退，6月出口衰退幅度更达13.9％，他吁请政府要懂得变通，跟随全球央行脚步，因应欧元、日圆、韩元兑美元贬值趋势，让新台币汇率适度贬值至33元以上，先救出口，未来再视他国货币走势做调整。

--福建省委书记尤权昨日表示，今年3月福建自贸试验区挂牌，未来将进一步扩大开放，主要就是针对台湾，且不止服贸，还有货品贸易。

*经济日报：

--金管会盯上保险业投资国外及大陆地区银行发行的次顺位债券。金管会金检发现这类次顺位债为因应新版巴塞尔协定，有触发条件可能让本金减损，保险业又大量投资，特别要求保险业者注意并提董事会。

--紧盯国银大陆曝险，金管会确定赋予存保公司新的任务，将朝两方面强化，一方面加强监控本国银行大陆分行营运的曝险状况，另一方面，将主动列出经营绩效不彰的大陆国营企业，不定期提供银行参考，作为避免踩到授信地雷的另一道防火墙。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。