版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 08:19 BJT

《香港报摘》--经济日报7月24日

**头版头条**

--在澄清两大利淡消息、官方吹风养老金入市，加上期指暴涨，沪综指 重上4,100点，料短期后市将延续反覆波动上行格局。

**其他**

--达芙妮 预期上半年盈利将按年显着下跌，因同业打折进取，且网上竞争加大，令该公司的同店销售下跌及营业额减少。

--申万宏源 预告上半年未经审核除税后溢利按年大增约300%，因经纪、投资银行以及融资及贷款等收益明显增长。

--麦格理报告指，中国移动 降薪方案对公司短期发展有利，解决持续上涨的经营成本、提高EBITDA利润率。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐