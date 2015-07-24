《香港报摘》--经济日报7月24日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**头版头条**
--在澄清两大利淡消息、官方吹风养老金入市，加上期指暴涨，沪综指 重上4,100点，料短期后市将延续反覆波动上行格局。
**其他**
--达芙妮 预期上半年盈利将按年显着下跌，因同业打折进取，且网上竞争加大，令该公司的同店销售下跌及营业额减少。
--申万宏源 预告上半年未经审核除税后溢利按年大增约300%，因经纪、投资银行以及融资及贷款等收益明显增长。
--麦格理报告指，中国移动 降薪方案对公司短期发展有利，解决持续上涨的经营成本、提高EBITDA利润率。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。