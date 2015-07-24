南华期货：中国期指总仓位大增净空持仓减少，看多氛围逐步浓郁

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月24日的《期货日报》：
周四，股指期货强势上行，沪深300股指期货主力合约IF1508以3942点开盘，低开3.2点，盘中最高涨停至4218点，尾盘收于4183.8点，涨幅为6.14%。而且IH1508和IC1508合约也均大涨，分别以2745.8点和8386点收盘。
数据显示，前20名席位在IF1508和IF1509合约上共持买单64377手、卖单72510手。主力净空持仓量8133手，较前一交易日小幅减少1413手。
整体上看，投资者信心再次回归，预计沪深300指数将重拾涨势。期指总仓位大增，净空持仓减少，说明市场看多氛围逐步浓郁。目前来看，新的上涨趋势正在确立，不过上涨速度将会减慢，长期牛市的基调不变。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。