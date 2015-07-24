南华期货：中国期指总仓位大增净空持仓减少，看多氛围逐步浓郁

以下内容节选自7月24日的《期货日报》：

周四，股指期货强势上行，沪深300股指期货主力合约IF1508以3942点开盘，低开3.2点，盘中最高涨停至4218点，尾盘收于4183.8点，涨幅为6.14%。而且IH1508和IC1508合约也均大涨，分别以2745.8点和8386点收盘。

数据显示，前20名席位在IF1508和IF1509合约上共持买单64377手、卖单72510手。主力净空持仓量8133手，较前一交易日小幅减少1413手。

整体上看，投资者信心再次回归，预计沪深300指数将重拾涨势。期指总仓位大增，净空持仓减少，说明市场看多氛围逐步浓郁。目前来看，新的上涨趋势正在确立，不过上涨速度将会减慢，长期牛市的基调不变。(完)

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