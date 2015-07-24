弘业期货：美联储加息渐近，铜价或难出现深幅调整

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月24日的《期货日报》：
随着美联储加息的临近，商品市场出现不同程度的回落。近期投行纷纷看空黄金以及铜的走势。从沪铜主力合约表现来看，仍处于4万整数关口之下，离A股暴跌时的价格低点仅一步之遥，对中国需求的担忧也是主要影响因素。但笔者认为，美联储加息对铜价的影响值得商榷，而中国经济增速是否企稳也存在争议，铜价深幅调整的可能性并不大。
从现阶段情况来看，低利率继续维持的时间不会太久，美元指数短期仍将维持强势，对铜价会有一定的压力。一旦进入加息周期，美元指数冲高回落的可能性将加大，对于铜价来说将起到较强的支撑，或引发一轮反弹行情。
中国经济的中高速增长仍将维持，金属铜的消费量不会出现大幅下滑。美国经济的持续复苏对于铜的需求量也将有所提升。回顾美联储的利率变化可以看出，在维持低利率后再进入加息周期时，美元指数均处于回落走势，而铜价均出现一轮反弹行情(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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