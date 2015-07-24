《香港报摘》--信报7月24日

**头版头条**

--金沙中国 第二季业绩优于市场预期，集团主席兼行政总裁艾德森“大口气”点评一众同行，指澳门5大主要竞争对手现时争相开设新赌场，惟只有金沙真正有广阔的客路、具深度的娱乐及旅客设施。

**其他**

--香港证监会称，安永已终止上诉程序，并已向证监交出撤回上市申请公司标准水务的会计纪录，案件正式告一段落。

--香港高档品牌零售商廸生创建 主席潘廸生表示，由于内地消费者转向欧洲及亚洲其他城市购物，令公司于4、5月份的销售额比去年同期下跌约7%，这趋势料持续。

--滙丰控股 最终迁册的机会不大，因英国财长欧思邦表示会将银行征费分阶段撤销，加上香港的政治风险高，令滙控考虑将伦部总部迁册的态度软化。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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