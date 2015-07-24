《香港报摘》--信报7月24日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**头版头条**
--金沙中国 第二季业绩优于市场预期，集团主席兼行政总裁艾德森“大口气”点评一众同行，指澳门5大主要竞争对手现时争相开设新赌场，惟只有金沙真正有广阔的客路、具深度的娱乐及旅客设施。
**其他**
--香港证监会称，安永已终止上诉程序，并已向证监交出撤回上市申请公司标准水务的会计纪录，案件正式告一段落。
--香港高档品牌零售商廸生创建 主席潘廸生表示，由于内地消费者转向欧洲及亚洲其他城市购物，令公司于4、5月份的销售额比去年同期下跌约7%，这趋势料持续。
--滙丰控股 最终迁册的机会不大，因英国财长欧思邦表示会将银行征费分阶段撤销，加上香港的政治风险高，令滙控考虑将伦部总部迁册的态度软化。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。