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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 08:33 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月24日

路透香港7月24日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7505港元      )
                                                                                                   
 美股道琼工业指数周四收低119.12点，或0.67%，报17,731.92点。因美国企业公布的季报和财测令人失望，使对
 公司盈利前景的担忧加重。            
                                                                                                   
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       128.270    0.01      27933             9.942       0.32
 中国铝业                       9.650    1.58      24595             2.992      -2.55
 中国移动                      64.380   -0.43     145766            99.795      -0.90
 中国人寿                      20.140   -1.23     111257            31.219      -1.52
 中石油                       101.440   -0.22      18017             7.862      -0.73
 中石化                        77.820    0.04      25585             6.031      -1.12
 汇丰控股                      44.840   -0.75    1411709            69.506      -1.20
 中电信                        57.510   -1.68       8977             4.457      -1.39
 中国联通                      14.540   -1.09     126113            11.269      -0.62
 兖州煤业                       6.100    0.49       9217             4.728      -1.50
 华能国际                      49.800   -0.76       8549             9.649      -1.03
 南方航空                      57.390    3.35      21653             8.896      -1.16
 东方航空                      49.500   11.46      16923             7.673      11.20
 中芯国际                       4.820   -1.03       3743             0.747      -1.69
 
    （完）

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