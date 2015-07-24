《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月24日

路透香港7月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7505港元 ) 美股道琼工业指数周四收低119.12点，或0.67%，报17,731.92点。因美国企业公布的季报和财测令人失望，使对 公司盈利前景的担忧加重。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 128.270 0.01 27933 9.942 0.32 中国铝业 9.650 1.58 24595 2.992 -2.55 中国移动 64.380 -0.43 145766 99.795 -0.90 中国人寿 20.140 -1.23 111257 31.219 -1.52 中石油 101.440 -0.22 18017 7.862 -0.73 中石化 77.820 0.04 25585 6.031 -1.12 汇丰控股 44.840 -0.75 1411709 69.506 -1.20 中电信 57.510 -1.68 8977 4.457 -1.39 中国联通 14.540 -1.09 126113 11.269 -0.62 兖州煤业 6.100 0.49 9217 4.728 -1.50 华能国际 49.800 -0.76 8549 9.649 -1.03 南方航空 57.390 3.35 21653 8.896 -1.16 东方航空 49.500 11.46 16923 7.673 11.20 中芯国际 4.820 -1.03 3743 0.747 -1.69 （完）