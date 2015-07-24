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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 08:44 BJT

《全球汇市》欧元守在一周高位附近，美元兑日圆处于守势

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0984 1.0981 +0.03 -9.20 1.2097

美元/日圆 123.97 123.89 +0.06 +3.58 119.68

欧元/日圆 136.17 136.04 +0.10 -5.95 144.78

美元/瑞郎 0.9592 0.9596 -0.04 -3.51 0.9941

英镑/美元 1.5513 1.5511 +0.01 -0.39 1.5573

美元/加元 1.3021 1.3033 -0.09 +12.08 1.1618

澳元/美元 0.7342 0.7352 -0.14 -10.11 0.8168

新西兰元/美元 0.6603 0.6605 -0.03 -15.31 0.7797

澳元/日圆 91.020 91.080 -0.07 -6.88 97.750

新西兰元/日圆 81.860 81.830 +0.04 -12.27 93.310

英镑/日圆 192.31 192.17 +0.07 +3.18 186.38

澳元/新西兰元 1.1112 1.1121 -0.08 +6.14 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 许娜/李春喜/白云; 审校 张荻/王丽鑫/杜明霞)

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