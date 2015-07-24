国泰君安期货：上海螺纹钢补库行情昙花一现

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月24日的《期货日报》：
近期螺纹钢底部波动加剧。目前螺纹期货主力合约从1510合约换月为1601合约，新主力合约受20日均线和60日均线压制，走势不容乐观。从基本面来看，钢材需求不见实质好转，钢厂减产依然不够，库存和资金压力继续存在，钢材现货上涨依然压力重重。
中钢协数据显示，2015年7月上旬，150家会员钢铁企业（按集团口径为97家），日均产粗钢170.45万吨，环比减产2.62万吨，减幅1.52%；日均产生铁167.76万吨，环比减产1.57万吨，减幅0.93%。数据显示，随着亏损以及订单压力的凸显，7月钢厂检修减产明显增多，目前国内钢厂高炉开工率已经下降至80%以下。
螺纹钢做空行情接近尾声，但是做多时机还不成熟。从跌幅上看，6月12日至7月8日收盘，螺纹钢下跌400多点，跌幅达19%。在深跌以及减产背景下，做空行情可能已经接近尾声。但供给端减产不够彻底，需求端尚未出现好转迹象，中间环节也难有加杠杆意愿，因此做多的逻辑尚不清晰，信号尚不明确，且不排除二次探底的可能。目前阶段，建议观望为主，反弹可短空，深跌可短多，但趋势性多单需等待明确信号入场。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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