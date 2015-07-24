国泰君安期货：上海螺纹钢补库行情昙花一现

近期螺纹钢底部波动加剧。目前螺纹期货主力合约从1510合约换月为1601合约，新主力合约受20日均线和60日均线压制，走势不容乐观。从基本面来看，钢材需求不见实质好转，钢厂减产依然不够，库存和资金压力继续存在，钢材现货上涨依然压力重重。

螺纹钢做空行情接近尾声，但是做多时机还不成熟。从跌幅上看，6月12日至7月8日收盘，螺纹钢下跌400多点，跌幅达19%。在深跌以及减产背景下，做空行情可能已经接近尾声。但供给端减产不够彻底，需求端尚未出现好转迹象，中间环节也难有加杠杆意愿，因此做多的逻辑尚不清晰，信号尚不明确，且不排除二次探底的可能。目前阶段，建议观望为主，反弹可短空，深跌可短多，但趋势性多单需等待明确信号入场。(完)