版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 08:37 BJT

良运期货：利空云集沪金后市可能面临更深跌幅

以下内容节选自7月24日的《期货日报》：

7月10日以来，沪金在10个交易日内有8天收阴线，这使得黄金在技术图形上出现了明显的超跌走势。昨日（7月23日）亚洲电子盘时间纽约金价出现了明显的反弹走势。尽管如此，笔者认为从基本面和持仓情况分析，金价的反弹终究只是昙花一现，后市可能面临着更深的跌幅。

　　伴随着现货投资者纷纷从黄金市场撤离，期货市场的空头投机头寸变得非常活跃。美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至7月14日当周，COMEX黄金期货非商业净多头持仓仅有47824手，比2个月以前大幅削减了60%。从变动原因来看，投机多头变化不大，主要是空头头寸剧增所致。虽然黄金非商业空头的增加并非百分百意味着金价一定会大跌，但空头的增加必然令金价难以上涨。

　　综合来看，尽管金价短期或有反弹行情，但本轮下跌很可能只是刚刚开始，而非结束。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐