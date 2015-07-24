良运期货：利空云集沪金后市可能面临更深跌幅

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自7月24日的《期货日报》：
7月10日以来，沪金在10个交易日内有8天收阴线，这使得黄金在技术图形上出现了明显的超跌走势。昨日（7月23日）亚洲电子盘时间纽约金价出现了明显的反弹走势。尽管如此，笔者认为从基本面和持仓情况分析，金价的反弹终究只是昙花一现，后市可能面临着更深的跌幅。
伴随着现货投资者纷纷从黄金市场撤离，期货市场的空头投机头寸变得非常活跃。美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至7月14日当周，COMEX黄金期货非商业净多头持仓仅有47824手，比2个月以前大幅削减了60%。从变动原因来看，投机多头变化不大，主要是空头头寸剧增所致。虽然黄金非商业空头的增加并非百分百意味着金价一定会大跌，但空头的增加必然令金价难以上涨。
综合来看，尽管金价短期或有反弹行情，但本轮下跌很可能只是刚刚开始，而非结束。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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