良运期货：利空云集沪金后市可能面临更深跌幅

7月10日以来，沪金在10个交易日内有8天收阴线，这使得黄金在技术图形上出现了明显的超跌走势。昨日（7月23日）亚洲电子盘时间纽约金价出现了明显的反弹走势。尽管如此，笔者认为从基本面和持仓情况分析，金价的反弹终究只是昙花一现，后市可能面临着更深的跌幅。