中粮期货：糖厂销售不旺拖累现货价格，郑糖持续下挫

以下内容节选自7月24日的《期货日报》：

7月初，系统性风险来袭，郑糖连续两日触及跌停，1509合约盘中最低下探至4845元/吨，跌破国产糖平均生产成本，随后价格迅速修正。但大跌开启了国内糖价下跌通道，7月糖厂销售不畅令现货价格不断下调，仓单压力令期货价格跌幅更甚。最近两周基差走强令期货仓单逐渐流出，仓单数量相比7月初下降超过1万张。

国产糖方面，三季度进入传统的纯销售季节，2014/2015榨季全国累计产糖1055.6万吨，相比上榨季下降20.74%，榨季前9个月累计销糖687.65万吨，同比下降12.96%，糖厂工业库存仅剩367.95万吨。未来仍然需要密切关注下游消费企业的采购进度，以及即将到来的中秋采购高峰是否能令糖厂销售情况好转。

从国际市场来看，三季度将面临非常复杂的情况。国际糖价连创六年新低，但供应压力并未实质性减轻，巴西甘蔗产量较2014/2015榨季大幅恢复，印度、泰国甘蔗种植面积连创新高。放眼当前全球宏观经济形势，随着欧洲问题不断增多和美国经济的恢复，美元将进一步走强，这将打压包括原糖在内的大宗商品价格。(完)

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