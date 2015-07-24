《中国报摘》--其他报纸重要消息7月24日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--中国商务部发布非国营贸易原油进口新规，民营企业原油进口资格门槛进一步降低。
--新华保险 预计，2015年中期实现净利润同比将增加80%左右。
--中国货币网陆续披露55家信托公司上半年财务报表，期末55家信托公司净资产总额近3,200亿元人民币，平均值58亿，相比2014年上半年50家信托公司净资产平均值增长10亿，增长率20%，增幅明显。
--珠江啤酒 称，拟非公开发行募资不超过48亿元，用于推动公司啤酒业务转型升级及打造文化旅游产业。
**证券时报**
--国信证券 上半年实现净利润90.22亿元，同比增长近五倍。
**21世纪经济报 道**
--据悉，截至2014年末，光大集团总资产2.96万亿元，同比增长18%；总负债2.71万亿元，同比增长17%；净资产2474.66亿元，同比增长29.41%。当年实现净利润332.66亿元，同比增长18%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
中国报摘
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台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。