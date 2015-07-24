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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 08:46 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月24日

**上海证券报**

--中国商务部发布非国营贸易原油进口新规，民营企业原油进口资格门槛进一步降低。

--新华保险 预计，2015年中期实现净利润同比将增加80%左右。

--中国货币网陆续披露55家信托公司上半年财务报表，期末55家信托公司净资产总额近3,200亿元人民币，平均值58亿，相比2014年上半年50家信托公司净资产平均值增长10亿，增长率20%，增幅明显。

--珠江啤酒 称，拟非公开发行募资不超过48亿元，用于推动公司啤酒业务转型升级及打造文化旅游产业。

**证券时报**

--国信证券 上半年实现净利润90.22亿元，同比增长近五倍。

**21世纪经济报 道**

--据悉，截至2014年末，光大集团总资产2.96万亿元，同比增长18%；总负债2.71万亿元，同比增长17%；净资产2474.66亿元，同比增长29.41%。当年实现净利润332.66亿元，同比增长18%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

中国报摘　　

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台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)

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