《汇市简讯》美元/日圆再度窄幅波动，在124.00附近区间内游走

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* 美元/日圆没有很大变化，未受欧元昨晚反弹影响

* 多数人认为汇价将和昨天一样，又在124.00日圆附近狭幅波动

* 买卖单情况亦雷同，在123.50-60前有买单，逢高可见卖单，尤其是在124.50

* 高达12.47亿美元的期权在124.00-10日圆到期