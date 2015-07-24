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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 09:01 BJT

《汇市简讯》美元/日圆再度窄幅波动，在124.00附近区间内游走

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* 美元/日圆没有很大变化，未受欧元昨晚反弹影响

* 多数人认为汇价将和昨天一样，又在124.00日圆附近狭幅波动

* 买卖单情况亦雷同，在123.50-60前有买单，逢高可见卖单，尤其是在124.50

* 高达12.47亿美元的期权在124.00-10日圆到期

* 在124.50上方有3.90亿美元期权到期，122.50则有11.55亿美元到期 　　* 上升的一目均衡转换线切入位在123.70，云区则位于122.18-123.05下方　(完)

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