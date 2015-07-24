《汇市简讯》美元/日圆再度窄幅波动，在124.00附近区间内游走

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元/日圆没有很大变化，未受欧元昨晚反弹影响
* 多数人认为汇价将和昨天一样，又在124.00日圆附近狭幅波动
* 买卖单情况亦雷同，在123.50-60前有买单，逢高可见卖单，尤其是在124.50
* 高达12.47亿美元的期权在124.00-10日圆到期
* 在124.50上方有3.90亿美元期权到期，122.50则有11.55亿美元到期 * 上升的一目均衡转换线切入位在123.70，云区则位于122.18-123.05下方 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。