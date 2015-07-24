《交易视点》基本面不佳有利台债，但低档追价意愿薄弱--元大宝来证

路透台北7月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，殖利率已来到今年低档，尽管台湾基本面有杂音，但是追价意愿仍相当薄弱，加上缺乏消息面指引，多空双方交投意愿薄弱，若美债有进一步趋势成型，台债可望随之仍缓步下滑走势，目前仍以区间盘整偏多看待，预估本周10年104/5 成交区间为1.45%-1.50%，5年104/9R期 则成交在0.97%-1.01%。