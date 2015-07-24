《交易视点》基本面不佳有利台债，但低档追价意愿薄弱--元大宝来证

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，殖利率已来到今年低档，尽管台湾基本面有杂音，但是追价意愿仍相当薄弱，加上缺乏消息面指引，多空双方交投意愿薄弱，若美债有进一步趋势成型，台债可望随之仍缓步下滑走势，目前仍以区间盘整偏多看待，预估本周10年104/5 成交区间为1.45%-1.50%，5年104/9R期 则成交在0.97%-1.01%。
本周美国市场并无重大经济数据公布，但是受到本土重量级企业财报业季不佳或对未来一季成长采保留态度，美股走弱提升避险需求，即使初领失业金人数大幅下滑显示就业市场依然维持强劲复苏步调，殖利率仍下滑，但在升息预期之下，长短端利差不断缩减，观察30年殖利率是否日前已经到达高点。(完) (整理 董永年; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。