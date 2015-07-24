金属期市：伦铜跌至六年低点，市场担忧中国需求增长不稳

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
上周美国初请失业金人数降至逾41年半低位，表明7月劳动市场维持稳健的就业成长步伐。
希腊债权人周四为在雅典重启谈判做好准备；之前希腊议会在黎明之前通过了第二批改革措施协议，没有因左翼激进联盟党(Syriza)部分成员的叛离而受阻。
全球矿商Freeport-McMoRan Inc 和Teck Resources Ltd 股价大跌，因投资者担忧随着金属价格的继续大跌，这些公司的资产负债表状况会因债务和资本承诺变得捉襟见肘。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/刘秀红；审校 张若琪/龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。