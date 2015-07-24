金属期市：伦铜跌至六年低点，市场担忧中国需求增长不稳

上周美国初请失业金人数降至逾41年半低位，表明7月劳动市场维持稳健的就业成长步伐。

希腊债权人周四为在雅典重启谈判做好准备；之前希腊议会在黎明之前通过了第二批改革措施协议，没有因左翼激进联盟党(Syriza)部分成员的叛离而受阻。

全球矿商Freeport-McMoRan Inc 和Teck Resources Ltd 股价大跌，因投资者担忧随着金属价格的继续大跌，这些公司的资产负债表状况会因债务和资本承诺变得捉襟见肘。(完)

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