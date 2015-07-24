香港个股：法国达能向雅士利出售业务，套现资金用于增持蒙牛股份

路透香港7月24日 - 中国婴幼儿奶粉生产商--雅士利国际 周五称，主要股东法国达能 拟向其出售多美滋中国的全部股权，套现所得资金用于增持蒙牛乳业 股份。

蒙牛乳业为对雅士利持股51.04%的单一最大股东，达能则为雅士利第二大股东，持股25%。

雅士利在联交所一份声明中称，三方已签订一份谅解备忘录，达能拟向雅士利出售其所持多美滋中国的全部股权，并使用其于拟议收购中将会获取的对价用以通过中粮乳业投资认购蒙牛乳业发行的股份。

交易的先决条件包括拟议交易还需要遵守相关的备案、披露和批准要求，包括相关反垄断备案以及上市规则项下的要求。

去年，中粮集团与达能合并其对蒙牛乳业的持股至31.5%，以进一步加强伙伴关系，其后达能以近44亿港元入股蒙牛的附属公司雅士利。（完）

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