企业并购：Mylan相关基金会试图利用毒丸计划阻止Teva的收购

Teva发表声明称其依法有权挑战该基金的行动，将“在适当时机采取必要行动”。之前针对荷兰优先股基金的法律行动成败不一。

Mylan一直回绝Teva的收购提案，包括4月时Teva开价400亿美元的求购。与此同时，Mylan则加紧进行对于Perrigo 的340亿美元恶意并购。

Teva已取得Mylan的4.6%股份。Teva还希望利用其所持有的股权，反对Mylan并购Perrigo。

该基金周四称，将投票以在Perrigo的收购战中“创造公平的竞争环境”。

RBC分析师在一份报告中质疑该基金阻挠收购的理由；并称他们认为Teva对Mylan发起的收购，比Mylan要并购Perrigo更可能成功。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰/王丽鑫)