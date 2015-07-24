企业并购：Mylan相关基金会试图利用毒丸计划阻止Teva的收购

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
Teva发表声明称其依法有权挑战该基金的行动，将“在适当时机采取必要行动”。之前针对荷兰优先股基金的法律行动成败不一。
Mylan一直回绝Teva的收购提案，包括4月时Teva开价400亿美元的求购。与此同时，Mylan则加紧进行对于Perrigo 的340亿美元恶意并购。
Teva已取得Mylan的4.6%股份。Teva还希望利用其所持有的股权，反对Mylan并购Perrigo。
该基金周四称，将投票以在Perrigo的收购战中“创造公平的竞争环境”。
RBC分析师在一份报告中质疑该基金阻挠收购的理由；并称他们认为Teva对Mylan发起的收购，比Mylan要并购Perrigo更可能成功。(完) (编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰/王丽鑫)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。