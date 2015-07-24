美国基金：7月22日当周大宗商品和贵金属基金流出7.79亿美元--理柏

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约7月23日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，截至7月22日当周，美国基金投资者从大宗商品和贵金属基金中撤资达7.79亿美元，创2013年底以来最大资金外流规模。
这些基金主要投资黄金期货，此番大量撤资前出现金价暴跌。目前金价已较2011年高位下降40%以上，朝1,000美元整数价位逼近。
“金价技术支撑位1,130美元本周失守，交易商纷纷出逃，”理柏美洲研究主管Jeff Tjornehoj称，“所幸并未引发金价更大的溃跌。”(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。