版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 10:24 BJT

美国基金：7月22日当周大宗商品和贵金属基金流出7.79亿美元--理柏

路透纽约7月23日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，截至7月22日当周，美国基金投资者从大宗商品和贵金属基金中撤资达7.79亿美元，创2013年底以来最大资金外流规模。

这些基金主要投资黄金期货，此番大量撤资前出现金价暴跌。目前金价已较2011年高位下降40%以上，朝1,000美元整数价位逼近。

“金价技术支撑位1,130美元本周失守，交易商纷纷出逃，”理柏美洲研究主管Jeff Tjornehoj称，“所幸并未引发金价更大的溃跌。”(完) (编译 刘秀红；审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐