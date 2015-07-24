《香港报摘》--其他报纸重要消息7月24日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**明报**
--停牌近4个月的佳兆业 发出公告表示，若其需要申请将股份恢复买卖，需要达成多项条件，包括刊发尚未公布的财务业绩及要保证营运资金在复牌后足够最少12个月营运等，才能够达致复牌条件。
**星岛日报**
--中银香港 拍卖南洋商业银行杀出新买家，市传华润集团加入竞购南商，令潜在买家中国信达 、越秀集团等遇上强敌。
**苹果日报**
--电能实业 截至6月底止银行存款及现金达678亿港元，公司主席霍建宁称，会继续专注澳洲、北美、英国及欧洲等电力及天然气的投资项目。
**东方日报**
--券商瑞穗预料，渣打 明年1月前将筹资100亿美元，以应付未来改革大计及满足严厉监管要求。
**文汇报**
--据联交所权益披露资料显示，中央汇金本周二在场内增持光大银行 H股，涉资约2,146万元人民币。
**大公报**
--东风汽车 总经理朱福寿表示，“一带一路”为产业提供“走出去”机遇，该公司出海首选非洲和中南美洲国家，“十三五”能跨越年产销量500万辆的门槛，去年销量为380万辆。（完）
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(整理 雷美珍；审校 黄凯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。