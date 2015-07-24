《香港报摘》--其他报纸重要消息7月24日

**明报**

--停牌近4个月的佳兆业 发出公告表示，若其需要申请将股份恢复买卖，需要达成多项条件，包括刊发尚未公布的财务业绩及要保证营运资金在复牌后足够最少12个月营运等，才能够达致复牌条件。

**星岛日报**

--中银香港 拍卖南洋商业银行杀出新买家，市传华润集团加入竞购南商，令潜在买家中国信达 、越秀集团等遇上强敌。

**苹果日报**

--电能实业 截至6月底止银行存款及现金达678亿港元，公司主席霍建宁称，会继续专注澳洲、北美、英国及欧洲等电力及天然气的投资项目。

**东方日报**

--券商瑞穗预料，渣打 明年1月前将筹资100亿美元，以应付未来改革大计及满足严厉监管要求。

**文汇报**

--据联交所权益披露资料显示，中央汇金本周二在场内增持光大银行 H股，涉资约2,146万元人民币。

**大公报**

--东风汽车 总经理朱福寿表示，“一带一路”为产业提供“走出去”机遇，该公司出海首选非洲和中南美洲国家，“十三五”能跨越年产销量500万辆的门槛，去年销量为380万辆。（完）

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