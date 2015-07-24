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货币新闻 | 2015年 7月 24日 星期五 09:39 BJT

国际油市：油价反弹，但仍未脱离熊市格局

布兰特9月原油期货 涨0.32美元报每桶55.59美元。该合约上日结算价跌0.86美元，创4月来最低。

两个指标合约本月都有可能录得两位数的跌幅，部分原因在于伊朗达成核协议后出口料增加。

美国原油本月迄今跌17.8%，布兰特原油跌12.6%。

美元下跌支撑油价。如果一如周四一份行业报导所述，沙特在夏季后减产，以因应季节性内需放缓，那么油价有可能获得更多支撑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/李爽 审校 许娜/张涛)

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