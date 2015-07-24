港报社评：保校誉不能凌驾学生安全--星岛日报7月24日

小五女生罗芍淇校内堕楼死因成谜，死因研讯庭无法裁定她是死于自杀还是意外，唯一肯定的是学校处理事件手法拙劣，不打九九九却电召非紧急服务的圣约翰救伤队。本报调查发现，多所学校的危机处理指引落伍，甚至所列求救电话号码是传真机空号，而这对发生意外的学生却是性命攸关的事。 芍淇生前就读的基真小学，代表律师昨日在死因庭结案陈词，企图把不幸事件定性为意外，指芍淇可能服感冒药头晕堕楼。可是，身高一米四的芍淇晕倒时会翻越一米三高的围栏堕楼吗？实在难以置信。 更令法官形容为匪夷所思的是其中一位副校长的供词，她指自己只顾急救，没有即时叫人致电求助。但是接报到场的圣约翰救伤队员，一摸已知女童头骨碎裂，又见脑浆溢出、脊椎移位。有圣约翰教官资格的副校长竟称芍淇乾乾净净，以为她只是晕倒，难怪裁判官斥她谎话连篇。

根据法医官检验，女童身上有三处针孔，处于常见的急救打针找血管位置，而救护车和医院都没有为她打针，「神秘针孔」何来，有待接手跟进的警方查个水落石出。 由事发到应讯作供，学校部分教职员的表现，一则慌乱，二则令人觉得淡化事件以求自保。 当日学校女文员叫校工打电话叫救护车，校工担心自己不懂说话，再叫另一个对情况不甚了了的校工去打电话，却打了去圣约翰救伤队。救伤队接电话时，对方语焉不详。如果打九九九，学校对面的消防局即可派救护车来，争分夺秒为芍淇施救。不管芍淇能否死里逃生，学校第一时间求助，责无旁贷。 校工在庭上供称，前任校长曾着大家遇事勿打九九九。原来一些其他学校的管理层亦有这种思维，还化成校内指引，个中原因，是担心记者闻风而至，校丑外扬。但是，这种做法，是把校誉凌驾在学生生命安全之上。 近年警方改变了通讯系统，记者已不再能够「勾綫」截听，第一时间到访。学校思维落伍，今次基真小学的事例，显示只会欲盖弥彰，令校誉受到更严重的损害。

当然，学生在校内有事故，不需要事事打九九九，一些皮外伤可在校内处理了事，只要以学生利益为大前提，在甚么情况下要致电甚么机构求助，学校管理层应有常识，不需要教育局发指引才懂如何处理。 可惜，部分学校管理层不只思维落伍，连实际资讯都是过期货式，学校救急指引中的一些电话号码多年没有更新，有的已经不再使用，万一真有急事求救，势必事倍功半，延误救援。 基真小学的不幸事件，部分校内教职员遭死因官批评有违师道，各校实应引以为监，首先翻新校内紧急事故求助指引，万一不幸有事，更应以学生安全为优先，这样才是有效的自保之道。

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