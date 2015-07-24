港报社评：创新发展输先机，港须急起直追--文汇报7月24日

行政长官梁振英昨日与6名行政会议成员访问香港科学园，了解科技园公司推动创新及科技发展工作的最新进展，再次强调创新及科技局的成立刻不容缓。香港在创新科技发展方面已失先机，若再不急起直追，势必加剧被周边竞争对手抛离的危机。早日成立创科局既可提振经济，又能惠及民生，为年轻一代提供更多机遇，符合社会的整体利益，社会各界应有强烈危机感，全力支持创新科技发展。

创新科技发展一日千里，一个经济体有没有竞争力和发展前景，关键看科技创新实力。据数据显示，创新科技占香港本地生产总值（GDP）不足1%，数值远远低于新加坡、韩国和台湾。而内地一些科技产业蓬勃发展的城市，如深圳、北京、杭州等城市GDP增长惊人，深圳更预计在2015年间GDP增至1.72万亿元人民币，总量超过了香港，创科产业在其中的拉动作用非常明显。香港创科局连续三年未能得到立法会通过，白白浪费了不少机遇。在周边经济体全力聚焦创新科技产业的情况下，香港已出现被边缘化的严重危机，若再不急起直追，恐怕被对手拉开的差距将进一步增大。

事实上，香港的创新科技起步并不比深圳等地区晚，本地的大学也每年都为业界输送出色的科研人才，若能形成「官、产、学、研」合力发展创科产业的优化模式，要追上竞争领先者的脚步并非不可能。政府提出成立创科局，正是冀望透过一个相对集中的政策和统筹机构，更有效地推动创科业前进，展现应有的承担。然而，反对派一而再、再而三地「拉死」创科局，一方面令创新科技发展滞后，青年人缺乏利用创意及科技向上发展的机会，陷入向「下流」的困境，同时也失去了很多就业和创业的机会；另一方面本地的经济总量若得不到创科业的有力加持拉动，经济表现难以靓丽。经济不好，直接受影响的，就是改善民生缺乏资源。可见，成立创科局，也是关乎民生的问题，反对派继续拉布阻挠创科局「出世」，就是与全社会「不合作」。

国际竞争激烈，香港正面临「不进则退」的严峻景况。 一再拖延创新科技发展的步伐，都是对经济和民生的伤害。只有顺应发展大潮，尽快成立创科局，提振业界的发展进步，经济和民生才会有更多的「源源活水」，市民也才能从中享受更多的发展成果。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘