港报社评：小学生堕楼案，是一出“校誉为本”悲剧--明报7月24日

中华基督教会基真小学小五女生罗芍淇堕楼案，裁判官聆听各方证供之后，裁定死因存疑。即是说，案中死亡的罗芍淇，未能确定是死于意外、不幸或自然。若按法律界人士估计，警方将重新调查案件，或许此案还有下文。裁判官在裁决时严厉批评校方高层教职人员，措辞之强烈程度甚为罕见，有关人等会否反思，向死者及其家属和公衆有恰当交代，以至办学团体会否调整基真小学人事等，都值得关注。

死因庭获得的证供，无法判断罗芍淇为何和怎样从5楼堕地。有同学供称，事发前曾与罗芍淇互动，指出她剪短了头发，其后见到罗扁嘴及沮丧地走出课室，直至小息才知道出事。这番证辞，或许是最接近罗芍淇堕楼之前的一幕，却未能证明什么情况。罗芍淇的母亲作供时，透露女儿在校内曾遭同学欺凌，被翻倒书包及笔袋、抢去水樽；不过，涉事同学已经写信向女儿道歉，因此有理由相信此事已成过去，罗芍淇的情绪不致纠结于此。另外，事发在前年12月上旬，罗芍淇准备好圣诞卡送赠师长及同学，说明她的校内生活、与师长同学的互动都正常。

这些迹象并无法判断罗芍淇堕楼的原因，裁判官视为死因存疑，是合理裁决。由于死因未确定，按一般程序，警方将重新调查案件，以期真相大白。另外，各证人的供辞，警方或许会开展调查，因为证人都要宣誓在法庭讲真话，若有违反誓言情事，属于刑事行为。这两方面情况，将是此案后续发展。

基真小学教职员在死因庭的供辞，裁判官直指他们以谎言掩饰过失，措辞极其严厉。罗芍淇堕楼后，据到场的救护员形容她的情况可说肝脑涂地，但是拥有圣约翰救伤队教官资格的校方高层，却说罗「好平静，好似瞓咗咁」，又以「忘我投入救急」为由，以图为没有即时报警等开脱。另一名高层对刚到学校的救护员，就罗芍淇的状况说有「行得，攞轮椅」等语。对于这些说辞，裁判官认为不合逻辑、不合常理、难以置信，直斥一派胡言、谎话连篇，又指校方高层在庭上绘影绘声地描绘刚失去至亲的家属表情，眉飞色舞地模仿她们的语气，无疑是在他们的伤口撒盐。

裁判官慨叹老师原应为人崇高，受尊重，但在此死因聆讯中，完全看不到为人师表应有的态度及对学生的关心，甚至以谎言自圆其说来解释在突发事件的决定，裁判官质疑他们如何能够成为学生的榜样。基真小学今次事件是单一个案，绝无普遍意义，裁判官批评的教育工作者只属绝少、绝少数，即使在基真小学，相信大部分教师都是有热诚及有承担的人。基真高层教职人员在死因庭的说辞，稍有常识的人都知道他们砌辞开脱，用裁判官的用语就是谎话连篇。基真高层在法庭做了最差演示，很难想像回到学校时，他们的言传身教会对学生起到谆谆善诱作用。如何确保基真小学的学生，在诚实、承担的氛围中学习，是办学团体的责任。

今次事件揭示基真高层校誉为先、面子为先，即使是生死攸关的大事，校方仍然不以学生的利益为优先考虑。罗芍淇堕楼之后，教职员不报警，理由是有传媒勾线，云云，还宁可通知圣约翰救伤队拖慢救援。其后圣约翰救伤队代为报警，而接报到场的救护员表示当日曾经3次致电校方，接电话的人除了吞吞吐吐，就是挂线，再致电则未接通，第3次才说「有嘢跌咗落走廊」；救护员追问是否有学生跌下来，再次挂线。从处理过程看来，此阶段校方隐瞒学生堕楼，已可确定。

以罗芍淇的伤势，或许早些送到医院也药石无灵，但是校方高层都是成年人，理应知道即使救不回来，也应该给予恰当对待，尽快送往医院急救，可见基真校方高层显然不符合要求。校方处理罗芍淇堕楼，并未以学生为本，而是以校誉为本；事态之性质，以「迂腐杀人」、「面子杀人」来形容，也不过分。特别是校方高层其后不断以谎言掩饰过错，未及早反省，致使自己陷于法律边缘的景况，校誉也因为他们的所作所为，蒙受巨大损害。

市民遇上紧急状况「打999报警」，警车、救护车在极短时间内驰抵现场处理和救急，这在香港根本就是毋须质疑的事实。发生了类如罗芍淇的堕楼事件，若学校认为通知其他机构较报警更有效、更有利于救人，那是妄想、是活在自己的世界，而非生活在香港。因此，教育局应该明确清晰对学校发出指引，指定校方遇事必须报警，无必要再搞什么判断何谓紧急，或是可通知其他医疗机构这一套了。

本港的学校遇事尽量不惊动官府，以免丑事外传，已经成为潜规则。过去一段时间，软性毒品在部分学校泛滥，学生吸食者衆，校方即使发现都是私下联络警方，实行「私了」。可是，这种做法，不单使嗜毒学生无所顾忌，毒贩也利用校方不敢张扬而变得愈益猖獗，事实说明这种做法不但未保护到校誉，也保护不了学生。罗芍淇堕楼案，再一次证明校誉为本的虚妄，也是教育工作者异化以至堕落的原因之一。经此一事，期望教育工作者都汲取教训，有则改之、无则加勉，真正做到以学生为本，以学生利益为首要考虑。

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