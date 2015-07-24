港报社评：警察涉嫌打人须秉公处理--信报7月24日

警司朱经纬涉嫌在去年占领运动期间，挥动警棍殴打途人，监警会接获投诉之后，原本已裁定殴打指控「证明属实」，然而投诉警察课不服，提出新观点要求监警会再考虑。监警会前晚就此事开会讨论，出席委员以大多数票否决重审，维持朱经纬殴打属实的原判。监警会主席郭琳广表示，审视过投诉警察课本月十七日向监警会提供的新文件及相关资料后，「主要是委员觉得没有新证据，亦都没有新观点，就算有新观点，也没有新证据支持」，将报告发还投诉警察课。

监警会维持原判，投诉人郑仲恒认为决定正确，能够挽回公众对该会的信心，但他担心朱经纬退休之后，案件无法再跟进，他要求警方两周内拘捕朱经纬，亦不排除提出私人检控。

既然挥动警棍殴打途人的指控属实，警方会不会拘捕朱经纬？目前存在着一个变数，投诉警察课可能不同意监警会的决定，届时监警会有权将个案转交特首梁振英处理。一旦出现这个情况，投诉人郑仲恒不期望可以为自己讨回公道，原因是「梁振英包庇警方」。

谈到这里，相信很多人即时产生一个疑惑，是不是每件事一扯上梁振英，自自然然会出现「信任危机」？等而下之，普罗市民不相信警方会秉公处理，尤其关于警务人员涉嫌违法行为。

以事论事，从传媒拍得的片段可见，朱经纬挥动警棍打在市民身上确是十分明显，否则监警会也不会裁定「证明属实」，而且在投诉警察课不服之后维持原判。既然如此，我们呼吁警方依法办事，该拘捕就拘捕，该起诉就起诉，贯彻体现香港的法治精神。有人也许认为，占领运动期间警务人员受到示威者诸般挑衅，才会做出沉不住气的莽撞行为，但在法律面前，这种说法能够为涉嫌违法者开脱吗？即使被挑衅的警员意气用事而做出越轨之举，何不交由法庭公正裁决？万一监警会作出决定之后，警方或者特首不知基于什么原因而将之推翻，后果恐怕更加难堪，包庇放纵的阴谋论肯定甚嚣尘上。

占领运动期间，法治受到冲击，一方面固然是有部分示威者罔顾法纪，连法庭颁布的禁制令亦视若无睹，另一方面，执法者滥用武力也难辞其咎，甚至事后出现了多宗怀疑枉告袭警的案例。我们无意贬损执法者的形象，相反，我们敬佩执法者忍辱负重，强烈支持警务人员维护法纪。正正是这个原因，警方更加有必要公正不阿，天子犯法与庶民同罪，藉此重建市民对于警队的信心，绝对不该将朱经纬涉嫌打人的动作淡化为「警棍是手臂的延伸」、「旨在驱散人群」。

身为监警会主席的郭琳广日前接受传媒专访时表示，留意到社会上有「欺凌文化」，认为「示威者故意挑衅警察，实在都系一种欺凌，因为你expect（期望）佢唔会对你有咩行动」。示威者挑衅警察是不是欺凌见仁见智，但客观的事实却是，警察配备武器，若然情绪失控，有机会导致无人乐见亦于法不容的伤人流血事件。因此，警员受到挑衅之时，务须加倍克制，这才是应有的专业表现。

形象破坏容易建立难，既然个别警察涉嫌打人，警方秉公处理乃建立形象的不二法门。香港的警民关系现正受到严峻考验，警方能否重新赢回市民的信任，视乎法治精神有没有得到彰显。

除此之外，公民党曾健超于去年十月怀疑被七名警员拖至暗角殴打的事件，警方虽然拘捕七警，但事隔九个月仍未落案起诉任何人。对于这一宗涉嫌滥用武力的违法行为，警方唯一应该做的亦是秉公处理，以免落人徇私枉法的口实，损害执法人员正直无私的声望。

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