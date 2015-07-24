台湾股市：盘初小涨但涨幅或无法持久，苹果相关股票反弹

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北7月24日 - 台湾股市周五盘初自近日的跌势中趋稳，但涨幅可能无法持久，因投资人对台湾和世界各地经济及企业财报前景的看法仍保守。
0115 GMT，台股加权股价指数 上涨0.2%至8,804.05点；上日收低1.4%。
电子类指数 上涨0.5%，金融保险类指数 上涨0.2%。
交投最活络的个股中，苹果公司 供应商个股自近日跌势反弹。台积电 和大立光 分别上涨约1%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。