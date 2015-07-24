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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 09:44 BJT

台湾股市：盘初小涨但涨幅或无法持久，苹果相关股票反弹

路透台北7月24日 - 台湾股市周五盘初自近日的跌势中趋稳，但涨幅可能无法持久，因投资人对台湾和世界各地经济及企业财报前景的看法仍保守。

0115 GMT，台股加权股价指数 上涨0.2%至8,804.05点；上日收低1.4%。

电子类指数 上涨0.5%，金融保险类指数 上涨0.2%。

交投最活络的个股中，苹果公司 供应商个股自近日跌势反弹。台积电 和大立光 分别上涨约1%。(完)

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