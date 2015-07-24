港报社评：环球经济显寒意，油金易跌难升--经济日报7月24日

国际油价与金价近日双双下挫，除因市场预期美国加息渐近，美元势续走强，且环球经济前景或较预期疲弱，加剧需求不足与通胀低走，疲弱的油价与金价凸显全球经济阵阵寒意。

国际商品市场近期突见异动，其中纽约期油价格自上月底每桶约60美元开始下滑，至昨天更跌破50美元大关，为今年4月以来首次低于50美元。

至于国际金价近日亦曾连跌10天，为近20年来首见，现货金价一度跌穿每盎斯1,100美元。有美资投行更指油、金价格跌势未尽，恐低处未算低。

事实上，金融市场往往是炒预期，油市金市亦然。油价与金价续跌，主因是市场担心两个关键趋势：一是美国储局加息日近，美元或持续走强，将不利商品价格；二是环球经济动力恐逊预期，加剧需求不足，令通胀低走，油价、金价更易跌难升。

过去几年油、金价格曾飈涨，固因美国储局自2008年起三度量宽印钞，狠踩美元滙价谷经济，令以美元计价的油、金价格水涨船高，如国际油价在年多前还高企在每桶逾百美元、金价亦曾升至每盎斯1,900美元的历史高位。

惟弱美元推高商品价格的格局，现已逆转，因美国虽仅弱复苏，但至少已有条件在去年底结束量宽买债计划，总胜过要不断放水吊命的欧洲与日本。美国经济独好更磁吸全球热钱，刺激美滙指数在过去一年内大升近两成，随着储局明示拟在今年内启动加息，美元仍有冉冉再升之势，故市场预期美元续强下，过去得益于弱美元的油、金价格便「打回原形」。

至于环球经济乍暖还寒，亦不利油、金价格。如油价方面，作为最大石油消费国的美国，国基组织（IMF）月初才将其今年经济增长预测，由3.1%大降至2.5%；而作为最大石油进口国的中国，经济下行压力未减，今年经济增长能否保七殊难逆料。

故石油输出国组织（OPEC）亦料，明年全球原油需求仅微增约2%，需求增长弱，油价自然亦趋弱。

而金价方面，过去金价强势皆因市场曾忧环球滥印钞，恐惹恶性通胀，惟通胀「狼来了」至今未见踪影，反而中国、美国等通胀续低企，欧元区上月消费物价指数（CPI）更仅0.2%，通缩阴霾难散。市场不忧通胀，反惧通缩，黄金的抗通胀功能自无用武之地，金价前景亦更淡。

在美元滙价强势未尽，环球经济弱势难改下，油价与金价下行压力难纾，难言见底。

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