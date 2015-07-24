《路透晚报》--7月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：扩大人民币汇率浮动区间，保持其在合理均衡水平基本稳定--国务院

为应对经济下行压力稳定外贸，中国国务院办公厅发布关于促进进出口稳定增长的若干意见，明确指出完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

--中国数据：7月财新制造业PMI初值降至逾一年低点，制造业前景难乐观

最新数据显示中国制造业略微改善的迹象在7月中断，财新中国7月制造业PMI初值降至一年多低位，包括新订单、新出口订单在内的多个分项指数从扩张区间跌入收缩区间，反映当前中国制造业在弱需求下增长仍然乏力。

--中国经济：6月末城镇登记失业率4.04%，就业总体平稳--人力社保部

中国人力资源和社会保障部周五称，今年上半年就业形势总体平稳，二季度末全国城镇登记失业率为4.04%，保持在较低水平。

--中国经济：对金融支持实体经济等重大政策落实开展第三方评估--国务院

为推动政策措施尽快落实见效，中国国务院启动对简政放权、金融支持实体经济等一系列重大政策措施开展第三方评估，评估预计将于8月底前完成。

--《焦点》中国首披人民币外债铺路国际化，占半壁江山后仍有拓展空间

中国正在推进的人民币国际化已成果斐然，央行日前首次披露的人民币外债规模占外债总额近半壁江山，而选择国际货币基金组织(IMF)数据公布特殊标准(SDDS)，主要还是为打造人民币成为国际货币，包括将人民币纳入SDR(特别提款权)铺路。

--《热点聚焦》中国外储信披升级至SDDS接轨国际，自亮底牌缘于有底气

全球最大规模的外汇储备正在露出庐山真面目。中国央行开始按照与国际接轨的SDDS（数据公布特殊标准）披露外汇储备，偿付能力、资产构成及操作等诸多细节将首度公诸于众。此举表明外储多元化初具雏形，使央行具备自亮底牌的底气，通过提升数据透明度，步步为营推进资本账户开放。

--《中国信用市场观察》美联储加息风暴预演，中国未雨绸缪

美联储将于9月加息的预期本周明显升温，引发了一轮全球金融市场包括黄金、新兴市场汇率以及美债本身的小幅调整，惟油价疲软仍在暗示全球低通胀低增长局面或长期存在。全球经济复苏进程的复杂性，可能使得大类资产在美国货币政策正常化前夕波动率提升。

【金融】

--中国保险：安邦保险2.06亿欧元收购比利时银行，收购荷兰险企亦获批复

新华社周四报导称，安邦保险与比利时德尔塔·劳埃德银行已达成收购协议，安邦保险最终以2.06亿欧元收购对方100%股权，低于此前双方公布的2.19亿欧元交易价。

--香港金融：银行体系展望仍为负面，惟信用状况保持稳健--穆迪

穆迪投资者服务公司称，对香港银行体系的展望仍为负面，反映经营环境存在明显的系统性失衡和货币环境宽松，但预计银行业的信用状况将大体保持稳健。

【固定收益】

--《焦点》中国拟复制沪港通模式加大开放债市，助力人民币国际化

中国央行正努力为推动人民币加入SDR(特别提款权)开展一系列的改革措施，批准更多境外投资者进入国内银行间债券市场作为重要一环已行在途中。继近期放宽境外央行及金融机构投资债市的范围，央行考虑国内债券市场复制沪港通模式，向更多海外投资者敞开银行间债市。

--《中国债市每日综述》暖势延续现券收益率续跌，PMI不佳助长买气

中国银行间债市周五现券暖意延续，收益率低开后跌幅收窄，国债期货则微幅收跌。交易员称，随着近期基金及银行理财等机构对信用债配置力度加大，信用利差收窄至历史低位，利率债跟随信用债出现“补跌”；此外，7月制造业PMI初值疲弱，显示经济复苏仍不稳固，亦助长债市买盘积极性。

--新债招标：中国30年国债中标利率3.94%，略低于预期--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标发行的260亿元人民币30年期固息国债，中标利率为3.94%，略低于此前3.96%的预测均值，投标倍数为1.59倍。

--新债招标：中国山东省三期专项地方债利率均落在下限--业内人士

业内人士周五透露，继上午福建地方债后，中国山东省下午招标的三期专项地方债，结果也同样都落在投标下限。五年、七年和10年的中标利率分别为3.16%、3.46%和3.50%，对应投标倍数1.88倍、2.09倍和1.76倍。

--中国新债：国开行下周三将发行至少5亿境内美元债，利率3M Libor+100bp

中国国家开发银行周五公告称，将于下周三(29日)在银行间市场，以簿记建档方式，数量招标发行至少5亿境内美元债券，期限三年，票面利率采用浮动利率，以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。

--中国票据市场：转贴利率本周小跌，趋势不明朗月末亦难有大波动

中国票据市场本周小幅下行，国有银行承兑足月票据成交在年息3.6%-3.7%区间。套利空间的减小和资金面的持续稳定，令机构难寻后市方向，即使下周面临月末，预计价格也难有大的波动。

【外汇】

--《人民币综述》CIPS上线后中国央行仍会青睐代理行为主的CNH清算模式

中国央行将于今年底上线新一代人民币跨境支付系统（CIPS），这是人民币国际化进程的一个重要支撑。此前业界普遍认为，该系统上线后，央行将批准更多的境外清算行直接接入，从而提高交易及清算效率，但此愿景未必成真。

--中国汇市：人民币收盘持平，扩大双向浮动预期致离岸CNH大跌

人民币兑美元即期周五收盘续持平，中间价小幅升值但空间亦有限。交易员表示，即期市场依旧僵持，国务院最新发文指出扩大人民币汇率双向浮动，离岸CNH快速走低并触及逾两周低点，两地汇差迅速扩至逾百点，凸显离岸市场看空人民币的情绪。

--离岸人民币：麦格理集团三年宝岛债以4.00%询价--消息

两位消息人士周五表示，澳洲最大投行麦格理集团计划在台湾发行三年期宝岛债，目前以4.00%询价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.3%终止六连涨，短线获利抛压加大

中国股市沪综指周五收跌1.3%，终止此前连续六日涨势。分析师指出，相关政策利好推动今日盘中题材板块活跃，但热点轮动较快，缺乏长期投资主线。鉴于大盘此轮反弹累计涨幅逾20%，部分个股获利颇丰，沪综指尾盘放量跳水显示短线获利抛压加大，预计大盘维持震荡走势。

--《技术分析》中国股市沪综指基本达到短线反弹高点

中国股市沪综指本周震荡反弹，接近4,200点附近获利盘及前期套牢盘双重压力加大，卖压开始集中释放。技术面显示，短线自低位累计升幅已达20%，首轮反弹高点基本达到，在政府护盘力量开始结构性调整及着手退出方案背景下，大盘仍存在二次回探的技术面要求；中线看，整体继续处于震荡格局，4,200点构成较大技术压力位。

--中国期市：央行公布境内人民币计价原油期货交易跨境结算开立账户等细节

中国央行周五发布公告部署境内原油期货交易跨境结算管理工作，表示境内原油期货交易以人民币计价、结算，并对期货交易所、期货公司、境外交易者等开立人民币期货结算账户做出具体规定。公告自2015年8月1日起施行。

--中国证券：证监会正制定股权众筹融资试点监管规则，将适时征求意见

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，目前中国证监会正制定股权众筹融资试点的监管规则，将适时向社会公开征求意见。

--中国证券：上交所将继续鼓励上市公司通过增持回购等措施稳定股价

中国上海证券交易所周五表示，近期落实证监会前期出台的各项稳定市场举措，积极鼓励沪市上市公司综合采取增持、回购股份等措施稳定股价，并完善了股东窗口期不得增持股份等限制性规定，为股东增持创造了更为宽松的政策和制度环境。

--《台湾金融市场一周展望》苹果打喷嚏概念股全感冒，台股跌深后反弹机率高

美国苹果公司本周公布财报不如预期，拖累原本为台股先锋的苹果概念股，令大盘连三日收黑创九个月收盘低位。分析师预期，下周台股可望出现技术性反弹，但后市恐不乐观，因外资持续汇出并在台股偏空操作；至于汇债市则转趋关注美国FOMC会议释出指引。

--中国基金：天弘基金列公募基金规模首位，中小基金借专户业务弯道超车

中国证券投资基金业协会周四稍晚公布96家基金公司资产管理业务规模排名，摘得公募基金资产管理规模（AUM）首位的天弘基金亦夺得总规模首位，而不少公募基金AUM尚小的基金公司，借助出色的专户业务提升其资管总规模排位，实现了弯道超车。

--中国房地产：全国首套房利率7月续降至5.18%，一线城市房贷优惠现分化

中国垂直金融搜索平台--融360最新发布的7月房贷报告显示，全国房贷市场首套房平均利率继续趋降；一线城市房贷政策执行情况出现分化，京沪维持放松，深圳收紧。

--中国能源：非国营贸易原油进口资质明确，涵盖原油加工和能耗指标

中国商务部发布非国营贸易原油进口新规，民营企业原油进口资格门槛进一步降低。明确申请企业需具备法人资格，办理对外贸易经营者备案登记或取得进出口经营资格，具有成品油批发经营资格外，还对原油加工和能耗等均作明确规定。

--中国证券：沪深证交所两融余额周四增189.3亿元至约1.45万亿

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场近日止跌反弹，沪综指周四大幅收涨2.43%，并逐步靠近半年线，当日沪深证交所融资融券余额净增189.3亿元人民币，至约1.45万亿元。

--香港房地产：政府称新增两幅住宅和商贸土地在7-9月招标出售

香港政府周五宣布，将在2015/16财政年度第二季度增加一幅住宅及一幅商贸用地，使季内招标出售的政府住宅土地增至四幅，加上铁路上盖发展项目及市区重建局项目，可建单位数目增加至约6,100个。

--香港新股：中国铁路通信信号设定招股价区间，拟筹高至18亿美元--IFR

据汤森路透旗下IFR周五报导，全球最大轨道交通控制系统解决方案提供商--中国铁路通信信号股份有限公司拟在香港IPO（首次公开发售）筹高至18亿美元。

--美国个股：阿里巴巴宣布全面进军商超，首站北京之后向上海等地推广

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团周四宣布全面进军商超领域，在全国范围内分阶段力推旗下天猫超市，其中第一站选定北京，之后向上海等城市推广。

--香港个股：领汇以66亿元人民币购瑞安房地产沪商厦，年内两度在内地收购