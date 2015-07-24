香港个股：瑞安房地产66亿元人民币出售上海物业予领汇，以降低负债

路透香港7月24日 - 业务在中国的瑞安房地产 周五公布，以66亿元人民币出售上海两座甲级写字楼物业予领汇房地投资信托基金 ，以降低负债水平。

据公告，该物业包括位于上海黄浦区湖滨路202号及222号以及黄陂南路333号，两栋名为“企业天地1号”及“企业天地2号”之优质甲级办公大楼，以及连接两者的商业群楼及沿街商舖及停车场。

卖方保证，自交易完成日期起两年期间维持至少70亿元之综合资产净值（即初步代价之105.65%）。

瑞安房地产主席罗康瑞表示，“按调整后的策略，我们正释放及变现公司商业地产组合的市场价值。这次出售提升了资产周转率，将会强化我们的资产负债表，并且令公司处于更佳位置，把握未来的增长机会。”

公司并称，是次交易所得款项净额42.84亿元拟用于财务用途，将使集团之净资产负债比率降低15.6%。

经计及于今年6月30日录得的公平估值收益12.33亿元，出售事项向瑞安房地产贡献的估计纯利约21.55亿元。

香港时间10:14，瑞安房地产升1.37%，报2.22港元；领汇则持平于45.9港元。（完）

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