台湾汇市：台币早盘实质交易走贬，因外资汇出与台股下跌

路透台北7月24日 - 台币兑美元 周五早盘实质交易走贬。交易员称，主要因台股表现不佳，外资汇出所致，不过出口商也趁势抛汇。此外，一项调查显示中国制造业活动降至15个月低位，也拖累台币走疲。

他们表示，一早即有大型欧系银行的美元买盘，令台币实质价位贬破31.300，由于今天有台塑化 、台达电 、富邦金 等外资高持股的企业发股利，不能排除是股利汇出所造成。

〞股市不好，再加上有股利汇出。〞一位银行交易主管说。

他们表示，台币贬破31.300也吸引出口商抛汇，使得汇市交易量扩大。盘中要关注台股能否守住前波低位，以及外资在现货卖超后，是否有进一步汇出需求。

台币早盘实质交易区间落在31.225-31.301；上日交易区间在31.212-31.254。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点自溢价转折价；一个月美元/台币远汇 暂报31.330/31.350，上日收在31.255。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.200-31.350

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