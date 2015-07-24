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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 10:31 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元随澳元走贬，因中国制造业PMI数据疲弱

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* 新西兰元自0.6615/20回贬至0.6600下方，因财新中国7月制造业采购经理人指数(PMI)表现疲弱

* 受大宗商品市场影响，汇价有下档压力

* 澳元首当其冲，澳元/新西兰元遭逢卖压，纾缓新西兰元跌势

* 新西兰元低见0.6583美元，但反弹力道不强，有可能下探周四低点0.6565美元 　　* 在7月21/22日低点0.6550可能有更多买单，最新报在0.6593/95美元　(完)

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