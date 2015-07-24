《汇市简讯》新西兰元/美元随澳元走贬，因中国制造业PMI数据疲弱

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0204GMT
* 新西兰元自0.6615/20回贬至0.6600下方，因财新中国7月制造业采购经理人指数(PMI)表现疲弱
* 受大宗商品市场影响，汇价有下档压力
* 澳元首当其冲，澳元/新西兰元遭逢卖压，纾缓新西兰元跌势
* 新西兰元低见0.6583美元，但反弹力道不强，有可能下探周四低点0.6565美元 * 在7月21/22日低点0.6550可能有更多买单，最新报在0.6593/95美元 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。