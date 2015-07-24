中国经济：放缓？苹果等美国消费类企业并不悲观

此外，中国股市夏初暴跌30%可能会对美企第三季业绩造成更广泛的冲击。

本季以来，依赖中国基础设施增长的美企所受打击最为严重。联合技术(United Technologies)股价周二大跌7%，创近四年最大跌幅，主要因该公司调降全年获利预估。下调原因之一就是随着中国住房市场的降温，该公司在华电梯业务进展迟缓。

建筑及采矿设备生产商卡特彼勒的股票周四录得六个月来最差表现，主要因该公司公布第二季获利和营收双双走软，中国建筑业放缓则被列为影响因素之一。

即便是规模小一些的企业也都指出，受到了中国基础设施行业走软的冲击。这些企业大部分收入都来自美国本土，一般被认为较不容易受到全球经济压力的影响。

而消费类企业的情况则要乐观得多。

United Continental称，亚洲仍是很好的投资目的地。“该区域的需求仍在增长中，”首席营收官Chief Revenue Officer称。该公司往返中国的航班数在美国同业中居首。

通用汽车 6月在华汽车销量平平，但该公司在周四发布的业绩报告中也指出，中国市场继续表现强劲，并称预计在中国将保持很强的盈利能力。该股周四收涨4%至31.50美元。

此外，苹果的中国销量也非常耀眼。尽管在该公司公布的会计年度第四季营收预估低于市场预期后，其股价挫跌近7%，但该公司过去一年在华销售增长约112%，并称计划未来12个月在华开设40家新店。 (完)