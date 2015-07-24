中企海外债券：中海油服五年期及十年期各5亿美元票据，息率3.5%及4.5%

路透香港7月24日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 周五公布，担保子公司发行本金总额各为5亿美元的5年期及10年期票据，息率分别为3.5%及4.5%。

此为中海油服间接全资附属公司COSL Singapore Capital Ltd设立最高35亿美元的欧洲中期票据计划其中一部分，款项将用作偿还未偿还借款及一般企业用途。

5年期票据的发行价为总票面值的99.519%，票息3.5%，2020年7月30日到期。10年期票据的发行价为总票面值的99.388%，票息4.5%，2025年7月30日到期。两批票据将申请于联交所上市。

油价低迷对全球油田服务市场带来冲击，中海油服亦因大型装备的利用率及服务价格降低，及资产出现减值，预计今年上半年净利同比大跌80%。

香港时间10:38，中海油服H股升1.94%，报10.52港元；A股涨停，报22.46元人民币。（完）

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