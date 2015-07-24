中企海外债券：中海油服五年期及十年期各5亿美元票据，息率3.5%及4.5%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月24日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 周五公布，担保子公司发行本金总额各为5亿美元的5年期及10年期票据，息率分别为3.5%及4.5%。
此为中海油服间接全资附属公司COSL Singapore Capital Ltd设立最高35亿美元的欧洲中期票据计划其中一部分，款项将用作偿还未偿还借款及一般企业用途。
5年期票据的发行价为总票面值的99.519%，票息3.5%，2020年7月30日到期。10年期票据的发行价为总票面值的99.388%，票息4.5%，2025年7月30日到期。两批票据将申请于联交所上市。
油价低迷对全球油田服务市场带来冲击，中海油服亦因大型装备的利用率及服务价格降低，及资产出现减值，预计今年上半年净利同比大跌80%。
香港时间10:38，中海油服H股升1.94%，报10.52港元；A股涨停，报22.46元人民币。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。