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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 11:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走贬，日股小幅下跌

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* 美元/日圆走贬，交叉汇价亦走跌；日股下跌为日圆买需背后的主因

* 美元/日圆自124.05跌至123.86，欧元/日圆自136.30跌至136.00

* 英镑/日圆自191.98升至192.42，但随后回跌至192.03

* 英镑/日圆走贬，尽管据传因日经购并金融时报，即将有大批买方资金流入

* 日经指数早盘收低141.20点，或0.68%，至20,542.75点 　(完)

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