《汇市简讯》美元/日圆走贬，日股小幅下跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元/日圆走贬，交叉汇价亦走跌；日股下跌为日圆买需背后的主因
* 美元/日圆自124.05跌至123.86，欧元/日圆自136.30跌至136.00
* 英镑/日圆自191.98升至192.42，但随后回跌至192.03
* 英镑/日圆走贬，尽管据传因日经购并金融时报，即将有大批买方资金流入
* 日经指数早盘收低141.20点，或0.68%，至20,542.75点 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。