《全球汇市》希腊救助协议有所进展推动欧元走高，澳元触及六年新低

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0968 1.0981 -0.12 -9.33 1.2097
美元/日圆 123.92 123.89 0.02 3.73 119.68
欧元/日圆 135.91 136.06 -0.11 -6.41 144.78
美元/瑞郎 0.9600 0.9596 0.04 -3.43 0.9941
英镑/美元 1.5502 1.5511 -0.06 -0.46 1.5573
美元/加元 1.3044 1.3033 0.08 12.27 1.1618
澳元/美元 0.7278 0.7352 -1.01 -10.90 0.8168
新西兰元/美元 0.6564 0.6605 -0.62 -15.81 0.7797
澳元/日圆 90.190 91.080 -0.98 -7.72 97.750
新西兰元/日圆 81.340 81.830 -0.60 -13.01 93.310
英镑/日圆 192.10 192.17 -0.04 3.37 186.38
澳元/新西兰元 1.1086 1.1121 -0.31 5.89 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/刘秀红/许娜/徐文焰；审校 龚芳/艾茂林/蔡美珍/李爽)
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