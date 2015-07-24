香港个股：北京汽车拟与华能新能源建全国最大车厂屋顶光伏发电项目

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月24日 - 中国主要乘用车制造商--北京汽车股份有限公司 称，拟与华能新能源 及四川雄飞合作建设全国最大汽车厂屋顶光伏发电项目，首期规模约6,000千瓦。
据公告，三方已签署战略合作框架协议，在合作建设光伏项目、组建合资公司以及节能减排与社会责任开展深入合作，包括计划建成全国最大的汽车厂房屋顶光伏项目，实现首期项目约6,000千瓦在2015年前后投产，并成立合资公司对光伏资源进行建设、管理和运营。
北汽表示，“项目投入运营后，预计本公司将成为国内利用光伏发电生产制造规模最大的企业之一，亦将更为有效的实现节能减排目标，降低生产成本。”
北汽今早复牌，香港时间11:02，股价跌5.51%，报7.37港元；华能新能源则升1.83%，报3.33港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。