主要国家经济指标预测--7月27日****

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月27日(一)
0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) -1.3% -0.8%
0800 德国IFO企业景气判断指数 7月 107.2 107.4
现况指数 113.0 113.1
预期指数 101.8 102.0
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +5.1% +5.0%
民间贷款 +0.6% +0.5%
M3三个月移动平均年增长率 -- +5.0%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 -- 负7
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 134.3
1230 美国耐久财订单 6月 +3.0% -2.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% 持平
扣除国防的耐久财订单 -- -2.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.4%
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 7月 -- 负7
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
7月24日(五)
0135 日本Nikkei制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.4 --
0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 49.6 50.7
服务业PMI 52.0 53.8
综合PMI 51.5 --
0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.5 51.9
服务业PMI 53.7 53.9
综合PMI 53.4 --
0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.2 52.5
服务业PMI 53.8 54.2
综合PMI 53.7 54.0
0800 意大利薪资指数(较前月) 6月 +0.1% --
(较上年同期) +1.1% --
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 53.8 53.6
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 48.2 54.6 (完)
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