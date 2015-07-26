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亚洲 | 2015年 7月 27日 星期一 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--7月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月27日(一)

0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.3% -0.2%

(较上年同期) -1.3% -0.8%

0800 德国IFO企业景气判断指数 7月 107.2 107.4

现况指数 113.0 113.1

预期指数 101.8 102.0

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +5.1% +5.0%

民间贷款 +0.6% +0.5%

M3三个月移动平均年增长率 -- +5.0%

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 -- 负7

-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 134.3

1230 美国耐久财订单 6月 +3.0% -2.2%

扣除运输的耐久财订单 +0.5% 持平

扣除国防的耐久财订单 -- -2.5%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.4%

1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 7月 -- 负7

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

7月24日(五)

0135 日本Nikkei制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.4 --

0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 49.6 50.7

服务业PMI 52.0 53.8

综合PMI 51.5 --

0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.5 51.9

服务业PMI 53.7 53.9

综合PMI 53.4 --

0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.2 52.5

服务业PMI 53.8 54.2

综合PMI 53.7 54.0

0800 意大利薪资指数(较前月) 6月 +0.1% --

(较上年同期) +1.1% --

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 53.8 53.6

1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 48.2 54.6 (完)

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