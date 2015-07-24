中国货币市场：银行间回购利率波动不大，交易所低价资金吸引需求

路透上海7月24日 - 中国银行间资金市场周五早盘走势平稳，主要回购利率变化均不大。与供求较为平衡的银行间市场相比，证券交易所流动性相对过剩，低价位资金吸引券商等机构需求。

交易员称，IPO暂停以及股市调整，打新和部分货币基金资金缺乏去处，除转为投放银行间市场及购买一些短债外，仍有部分留存在证交所市场。若需求不能明显增加，后者宽裕局面可能还要持续一段时间。

上海一券商交易员表示，“我们之前也在考虑转到交易所去做一点，已经转了一些券过去。”

不过她指出，受持券情况和融资规模考虑，银行间预计仍是其借钱的主战场。只是在证交所流动性超宽的时间内，较前期力度有所增加而已。

上交所隔夜回购 和七天期 均低于银行间，其中七天期差距甚至超过100个基点(bp)，惟成交量少而难比肩银行间。

中金公司报告称，交易所回购利率偏低，原因之一是股市震荡，资金从股市撤出但没有离开交易所，因而供给上升。但总体而言，银行间资金存在利率底，且央行有所控制因而波动较小；而交易所是完全竞争市场，由供求决定的利率在IPO暂缓后波动将明显下降。

另一交易员认为，因交易所资金需求方以券商等机构为主，即使利率低廉，也难在短期内激发太多需求，若没有IPO重启等消息，低位态势可能还会持续一段时间。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.3222 1.3159 +0.63

七天 2.5286 2.5387 -1.01

14天 2.8977 2.8762 +2.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2000 0.1300 +107.00

七天 1.4500 1.2200 +23.00

14天 1.7000 1.7300 -3.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.3300 1.3100 +2.00

七天 2.5300 2.5600 -3.00

14天 2.9000 2.9000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.3370 1.3320 +0.50

七天 2.5590 2.5400 +1.90

三个月 3.1635 3.1600 +0.35