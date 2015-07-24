中国汇市：人民币早盘持平成交大增，扩波幅预期致离岸CNH大跌贬值压力凸显

路透上海7月24日 - 人民币兑美元即期 周五早盘延续窄幅整理，中间价小幅升值但空间亦有限。交易员表示，即期市场依旧僵持，国办最新发文指出扩大人民币波动区间，离岸CNH快速走低，两地汇差快速扩大至过百点，凸显人民币仍面临贬值压力。

他们并表示，市场对扩大波幅有一定预期，但人民币贬值预期较强，短期采取措施条件并不成熟；若未来某个时段贬值预期淡化，不排除央行会出汇市改革大招。由于离岸CNH下跌在岸购汇需求放大，成交明显，不排除套利所致。

“CNH已经飞了，从这看人民币还是有一定贬值预期，但即期还是不动，就看央行能扛多久了，最近股市也比较好，大家信心稍微稳了些。”一中资行交易员表示。

另一外资行交易员认为，虽然离岸CNH走低，离岸SWAP也出现异动，但在岸不动，套利机制会限制离岸CNH贬值空间。

北京时间11:25，中国人民币兑美元 即期报6.2093，上日收报6.2095元。今日人民币兑美元中间价 报6.1169元，上日中间价为6.1172元。

中国国务院办公厅发布关于促进进出口稳定增长的若干意见，明确指出完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，坚决清理和规范进出口环节收费。

中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”数据继续疲软，这或表明中国经济仍面临较大下行压力。7月PMI初值数据降至48.2，为2014年5月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权。

一年期离岸CNH掉期升水 报1,674点子，较昨日大涨4.79%，而在岸一年期美元掉期升水 报1,510点子，较涨2.72%。人民币即期成交量 则创下131亿美元的巨量，较周四早盘继续放大。

全球汇市方面，欧元兑美元周五早盘徘徊在一周高位附近，因希腊朝获得救助又迈进了一步，引发了一波空头回补；与此同时，美国公债收益率(殖利率)下滑令美元兑日圆陷入守势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2615元, 上日尾盘为6.2505元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2196/6.2199元, 上一交易日尾盘报6.2137元。 。