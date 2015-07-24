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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 11:45 BJT

中国新债：农发行下周三将招标增发至多200亿元三期债，期限1/2/3年

路透上海7月24日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(29日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、二年和三年。

上述三期债为该行今年第16期 、第17期 以及第18期 的增发债，票面利率依次是2.81%、3.53%和3.59%。

具体发行条款如下：

2015第16期、第17期和第18期增发债

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招标规模上限 1年：90亿元；2年：50亿元；3年：60亿元

期限/计息方式 1/2/3年固息

招标时间 7月29日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 7月31日

起息日 7月17日

发行期 7/30-31

上市日 8月4日

基本承销额 无

承揽费 1/2/3年：0.05%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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