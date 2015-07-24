中国票据市场：转贴利率本周小跌，趋势不明朗月末亦难有大波动

路透上海7月24日 - 中国票据市场本周小幅下行，国有银行承兑足月票据成交在年息3.6%-3.7%区间。套利空间的减小和资金面的持续稳定，令机构难寻后市方向，即使下周面临月末，预计价格也难有大的波动。

上海一银行交易员称，没有新的消息扰动，月末前票据价格料变化不多，“现在市场比较平稳，没有大的趋势。”

华南一银行交易员并透露，受部分机构间未能完成授信，以及个别中介涉及票据纠纷等影响，大型国有银行和城商行及以下规模不同机构所签发的票据，价格出现一定分化，后者高出前者约10个基点(bp)甚至更多一点。

另外，在套利空间收窄后，六个月左右的长期票据近来重归主导地位，短券交投则较此前减少。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价