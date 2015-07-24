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亚洲 | 2015年 7月 24日 星期五 12:19 BJT

澳新汇市：澳元跌至六年低点，因中国制造业数据疲弱

“数据一出炉，显然就对市况造成冲击，”苏格兰皇家银行汇率策略师Greg Gibbs表示。

“数据远逊于预期，比预估少逾一点，这对PMI来说是很多的，”他补充道。

标普称，一旦政府预算改善状况不如其所预估，最终可能下调澳洲债信评等；澳元闻讯亦受到冲击。

然而标普确认澳洲评级为AAA，展望稳定，意谓着短期内不会有变动的风险。

新西兰元 于隔夜海外市场短暂攀升至0.6695美元后，亦回贬至0.6577美元。(完)

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