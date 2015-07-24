澳新汇市：澳元跌至六年低点，因中国制造业数据疲弱

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“数据一出炉，显然就对市况造成冲击，”苏格兰皇家银行汇率策略师Greg Gibbs表示。
“数据远逊于预期，比预估少逾一点，这对PMI来说是很多的，”他补充道。
标普称，一旦政府预算改善状况不如其所预估，最终可能下调澳洲债信评等；澳元闻讯亦受到冲击。
然而标普确认澳洲评级为AAA，展望稳定，意谓着短期内不会有变动的风险。
新西兰元 于隔夜海外市场短暂攀升至0.6695美元后，亦回贬至0.6577美元。(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。