路透基点：招银金融租赁延长飞机融资案的银行回复截止日期--TRLPC

路透香港7月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，银行对招银金融租赁3亿美元10年期飞机融资案的回复截止期限已从今日后延。

银行将获得混合综合收益178个基点，前端费40个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个基点，贷款平均年限为4.67年。

澳新银行为独家牵头行兼簿记行。

资金用于购买三架飞机：一架波音737、一架波音787梦幻客机，以及 一架空中客车(Airbus/空中巴士)A320。这些飞机将租给中国两家航空公司。

该借款人上次入市筹资是在2014年9月。与14家银行签下2.95亿美元三年期境内定期贷款。本案由澳新银行、中国信托银行上海分行、汇丰及苏格兰皇家银行牵头，最高费用为108个基点，贷款利率是Libor加码265个基点。初步筹资目标为1.5亿美元。